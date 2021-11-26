Фінляндія не планує будувати огорожу на кордоні з РФ

Фінляндія не планує за прикладом Естонії будувати уздовж кордону з Росією огорожу з колючого дроту.

Про це в ефірі телерадіокомпанії Yle заявив міністр оборони Антті Кайкконен, повідомляє "Європейська правда".

"У нас таких планів немає. Наше першочергове завдання – це проводити зовнішню політику та безпекову політику, завдяки якій ситуація залишатиметься мирною. Саме така ситуація зараз панує на наших кордонах, і до цього ми прагнемо в майбутньому. Плани з оборони країни грунтуються не так на зведенні огорож, але на інших принципах" - сказав він.

Раніше з ініціативою будівництва паркану на російському кордоні виступав колишній міністр внутрішніх справ від опозиційної коаліційної партії Кай Мюккянен.

Раніше Естонія слідом за Литвою і Латвією почала спорудження огорожі на кордоні з РФ, побоюючись напливу нелегальних мігрантів.