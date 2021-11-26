Финляндия не планирует строить ограждение на границе с РФ

Финляндия не планирует по примеру Эстонии строить вдоль границы с Россией ограждение из колючей проволоки.

Об этом в эфире телерадиокомпании Yle заявил министр обороны Антти Кайкконен, сообщает "Европейская правда".

"У нас таких планов нет. Наша первоочередная задача – проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной. Именно такая ситуация сейчас властвует на наших границах, и к этому мы стремимся в будущем. Планы по обороне страны основываются не на возведении заборов, но на других принципах" - сказал он.

Ранее с инициативой строительства забора на российской границе выступал бывший министр внутренних дел оппозиционной коалиционной партии Кай Мюккянен.

Ранее Эстония вслед за Литвой и Латвией начала строительство ограждения на границе с РФ, опасаясь наплыва нелегальных мигрантов.