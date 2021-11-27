В аэропорту Амстердама на двух рейсах из ЮАР обнаружили 61 пассажира с коронавирусом

Органы здравоохранения Нидерландов заявили, что 61 человек, прибывший в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки в пятницу, сдал положительный результат на COVID-19.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда"

Около 600 пассажиров прибыли в аэропорт Схипхол в Амстердаме двумя рейсами KLM в пятницу, а затем несколько часов сдавали тесты из-за опасений по поводу нового варианта вируса.

Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что рано утром в субботу 61 тест дал положительный результат.

"Путешественники с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в Схипхоле или рядом с ним", - говорится в заявлении органов здравоохранения.

"Что касается положительных результатов, мы как можно быстрее выясняем, являются ли они новым вариантом, вызывающим озабоченность, теперь называемым "Омикрон", - добавили в министерстве.

Правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из южной части Африки рано утром в пятницу. Министр здравоохранения Уго де Йонге заявил, что пассажиры, уже направляющиеся в Нидерланды, должны будут пройти тестирование и карантин по прибытии.

Напомним, к европейским странам, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за выявленного варианта коронавируса с многочисленными мутациями, прибавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Ранее об остановке авиасообщения объявили Британия и Германия.