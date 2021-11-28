У Мадриді тисячі поліцейських протестували проти зміни закону про безпеку

Тисячі іспанських поліцейських пройшли маршем у Мадриді у суботу на знак протесту проти запропонованої реформи закону про безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Політики із трьох основних консервативних партій Іспанії приєдналися до поліцейських. Вони виступили проти запропонованих змін до Закону про безпеку громадян від 2015 року.

Цей закон дозволяє владі штрафувати засоби масової інформації за розповсюдження несанкціонованих зображень поліції, суворо обмежує демонстрації та накладає великі штрафи для правопорушників.

Лівий уряд Іспанії запропонував змінити закон, у тому числі більше не класифікувати фотографування чи здійснення записів поліцейських під час демонстрацій як серйозний злочин.

In pictures: Police officers from various Spanish security forces hold a protest in Madrid to protest against the reform of the ‘citizen security law' pic.twitter.com/qDXxTnOUaK — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 27, 2021

Відповідно до змін, поліція також повинна буде використовувати менш шкідливі матеріали під час проведення акцій протесту. Минулого тижня на півдні Іспанії поліція з допомогою гумових куль розганяла протест металургів.

Термін утримання під вартою підозрюваних, затриманих під час протестів, буде скорочено з шести години до двох, а штрафи будуть пропорційні до заробітку порушників.

Організатори заявили, що в демонстрації в Мадриді взяли участь 150 тисяч осіб, проте уряд назвав цифру у 20 тисяч осіб.