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В Мадриде тысячи полицейских протестовали против изменения закона о безопасности

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Воскресенье, 28 ноября 2021, 12:14

Тысячи испанских полицейских прошли маршем в Мадриде в субботу в знак протеста против предложенной реформы закона о безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Политики трех основных консервативных партий Испании присоединились к полицейским. Они выступили против предложенных изменений в Закон о безопасности граждан с 2015 года.

Закон позволяет властям штрафовать средства массовой информации за распространение несанкционированных изображений полиции, строго ограничивает демонстрации и налагает большие штрафы для правонарушителей.

Левое правительство Испании предложило изменить закон, в том числе больше не классифицировать фотографирование или осуществление записей полицейских во время демонстраций как серьезное преступление.

Согласно изменениям, полиция также должна будет использовать менее вредные материалы при проведении акций протеста. На минувшей неделе на юге Испании полиция с помощью резиновых пуль разгоняла протест металлургов.

Срок содержания под стражей подозреваемых, задержанных во время протестов, будет сокращен с шести до двух часов, а штрафы будут пропорциональны заработку нарушителей.

Организаторы заявили, что в демонстрации в Мадриде приняли участие 150 тысяч человек, однако правительство назвало цифру в 20 тысяч человек.

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Испания ЕвроЖизнь
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