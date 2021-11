В Мадриде тысячи полицейских протестовали против изменения закона о безопасности

Тысячи испанских полицейских прошли маршем в Мадриде в субботу в знак протеста против предложенной реформы закона о безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Политики трех основных консервативных партий Испании присоединились к полицейским. Они выступили против предложенных изменений в Закон о безопасности граждан с 2015 года.

Закон позволяет властям штрафовать средства массовой информации за распространение несанкционированных изображений полиции, строго ограничивает демонстрации и налагает большие штрафы для правонарушителей.

Левое правительство Испании предложило изменить закон, в том числе больше не классифицировать фотографирование или осуществление записей полицейских во время демонстраций как серьезное преступление.

In pictures: Police officers from various Spanish security forces hold a protest in Madrid to protest against the reform of the ‘citizen security law' pic.twitter.com/qDXxTnOUaK