Британія змінила правила в’їзду українців

Велика Британія запровадила нові заходи і правила в’їзду до країни.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Британії у Facebook, передає "Європейська правда".

Нові правила почнуть діяти з 30 листопада.

"Всі подорожуючі до Великої Британії мають зробити по прибуттю PCR тест на COVID-19 упродовж двох днів і перебувати на самоізоляції до отримання негативного результату", - йдеться у повідомленні.

Крім того, треба обов’язково користуватися захисними масками в магазинах та громадському транспорті.

"Усі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом "Омікрон", незважаючи на свій статус вакцинації, мають обов’язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace", - зазначили у посольстві.

Через три тижні ці заходи мають переглядатися.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та стійкіший до вакцин, вперше виявили у ПАР. Днями його підтвердили вже у кількох країнах Європи у людей, які нещодавно побували на півдні Африки. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки, або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в нього приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".