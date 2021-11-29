Великобритания изменила правила въезда украинцев

Великобритания ввела новые меры и правила въезда в страну.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Британии в Facebook, передает "Европейская правда".

Новые правила начнут действовать с 30 ноября.

"Все путешествующие в Великобританию должны сделать по прибытию ПЦР-тест на COVID-19 в течение двух дней и находиться на самоизоляции до получения негативного результата", - говорится в сообщении.

Кроме того, нужно обязательно пользоваться защитными масками в магазинах и общественном транспорте.

"Все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом "Омикрон", несмотря на свой статус вакцинации, должны соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace", - отметили в посольстве.

Через три недели эти меры должны пересмотреть.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. На днях его подтвердили уже в нескольких странах Европы у людей, недавно побывавших на юге Африки. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".