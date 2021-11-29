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Вдова ексканцлера Німеччини програла суд про мільйонну компенсацію за мемуари

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:59

У понеділок федеральний суд Німеччини постановив, що вдова колишнього канцлера Гельмута Коля не має права на компенсацію у розмірі 1 млн євро, яку покійний лідер виграв через суд з журналістом, який писав про нього книгу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Суд Кельна присудив Колю компенсацію незадовго до його смерті у 2017 році. Суд постановив, що журналіст Геріберт Шван, який писав книгу про колишнього канцлера, порушив його право на недоторканність приватного життя.

Коль стверджував, що журналіст включив коментарі до його несанкціонованої біографії 2014 року, які колишній канцлер повідомив йому конфіденційно. 

Шван та Коль працювали над кількома томами мемуарів, але потім їхні шляхи розійшлися.

Обговорювані цитати частково взяті із записаних інтерв'ю, проведених у 2001 та 2002 роках, коли Коль, який керував країною з 1982 по 1998 рік, опинився під тиском скандалу про партійне фінансування. 

Його коментарі на адресу інших політиків привернули увагу громадськості.

Вдова колишнього канцлера Майке Коль-Ріхтер продовжила судитися як єдина спадкоємця Коля.

У понеділок Федеральний суд залишив чинною постанову 2018 року і встановив, що Коль-Ріхтер не може мати жодних претензій на компенсацію, оскільки такі збитки не можуть бути передані у спадок. 

У цьому випадку суд не виявив жодних особливих обставин, які б могли це змінити.

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Німеччина інциденти
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