Вдова экс-канцлера Германии проиграла суд о миллионной компенсации за мемуары

В понедельник федеральный суд Германии постановил, что вдова бывшего канцлера Гельмута Коля не имеет права на компенсацию в размере 1 млн евро, которую покойный лидер выиграл через суд с писавшим о нем книгу журналистом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Суд Кельна присудил Колю компенсацию незадолго до его смерти в 2017 году. Суд постановил, что журналист Гериберт Шван, писавший книгу о бывшем канцлере, нарушил его право на неприкосновенность частной жизни.

Коль утверждал, что журналист включил комментарии в его несанкционированную биографию 2014 года, которые бывший канцлер сообщил ему конфиденциально.

Шван и Коль работали над несколькими томами мемуаров, но потом их пути разошлись.

Обсуждаемые цитаты частично взяты из записанных интервью, проведенных в 2001 и 2002 годах, когда Коль, управлявший страной с 1982 по 1998 год, оказался под давлением скандала о партийном финансировании.

Его комментарии в адрес других политиков привлекли общественность.

Вдова бывшего канцлера Майке Коль-Рихтер продолжила судиться как единственный наследник Коля.

В понедельник Федеральный суд оставил действующим постановление 2018 года и установил, что Коль-Рихтер не может иметь никаких претензий на компенсацию, поскольку такие деньги не могут быть переданы по наследству.

В этом случае суд не выявил никаких особых обстоятельств, которые могли бы это изменить.