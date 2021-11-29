У Британії тисячі домівок 4-й день залишаються без світла після сильного шторму

Тисячі людей у північно-східних районах Шотландії четвертий день залишаються без електроенергії внаслідок пошкоджень мережі, спричинених штормом "Арвен".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Оператор SSEN заявляє, що завдана шкода є "катастрофічною" і за масштабами втричі перевищує проблеми, завдані антициклоном "Гартмуд", відомим також за назвою "Звір зі Сходу" у лютому 2018 року, та в цілому негода стала найгіршою за кілька десятиліть.

Одразу після шторму у Шотландії без світла залишились понад 100 000 людей.

На ранок понеділка відновили електропостачання для 98 тисяч клієнтів, без нього залишались ще 24 000. Компанія-оператор попередила, що в деяких районах полагодити мережу вийде лише на вівторок, а місцями і довше. Близько 1500 будинків досі залишаються і без води.

У постраждалих районах облаштували точки, де люди можуть отримати гарячу їжу та напої.

Школи залишились закритими у понеділок та в багатьох районах не працюватимуть також у вівторок - доки не ліквідують завдану штормом шкоду, в понеділок не відкрилися також центри вакцинації.

Загалом внаслідок негоди по всій території Британії загинули троє людей - через падіння дерев.

Як вже повідомлялося, у деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину. На півночі Англії близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі.

У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.