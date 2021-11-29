В Британии тысячи домов 4-й день остаются без света после сильного шторма

Тысячи людей в северо-восточных районах Шотландии четвертый день остаются без электроэнергии в результате повреждений сети, вызванных штормом "Арвен".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Оператор SSEN заявляет, что нанесенный ущерб является "катастрофическим" и по масштабам втрое превышает проблемы, причиненные антициклоном "Гартмуд", известным также под названием "Зверь с Востока" в феврале 2018 года, и в целом непогода стала худшей за несколько десятилетий.

Сразу после шторма в Шотландии без света осталось более 100 000 человек.

К утру понедельника возобновили электроснабжение для 98 тысяч клиентов, без него оставались еще 24 000. Компания-оператор предупредила, что в некоторых районах починить сеть выйдет только на вторник, а местами и дольше. Около 1500 домов по-прежнему остаются и без воды.

В пострадавших районах обустроили точки, где люди могут получить горячую еду и напитки.

Школы остались закрытыми в понедельник и во многих районах не будут работать также во вторник - пока не ликвидируют нанесенный штормом ущерб, в понедельник не открылись также центры вакцинации.

Всего в результате непогоды по всей территории Британии погибли три человека из-за падения деревьев.

Как уже сообщалось, в некоторых районах порывы ветра достигли скорости 157 км/ч. На севере Англии около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе.

В Шотландии также возникли перебои с железнодорожным сообщением, пассажиры одного из поездов просидели в вагонах 17 часов.