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Польща посилює карантин, але не для вакцинованих

Понеділок, 29 листопада 2021, 17:35

Польща з 1 грудня посилить обмеження на роботу низки закладів для стримування епідемії коронавірусу, але вони фактично не стосуватимуться вакцинованих людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, наводячи заяви міністра охорони здоров’я Адама Недзельського після засідання кризової команди. 

Міністр зазначив, що рішення пов’язані не тільки з ризиками, які створює поява у Європі нового штаму "Омікрон", а й розвитком епідемії у Польщі. 

"Ми скорочуємо обмеження на кількість відвідувачів з 75% до 50% у закладах харчування, готелях, закладах культури, церквах, спортзалах. Але вакциновані люди у цих обмеженнях не враховуються", - повідомив Адам Недзельський.

На великих подіях, як весілля чи дискотеки, максимальна кількість учасників має становити 100 осіб, тоді як раніше ліміт становив 150. Спортивні події можна буде проводити з максимум 250 учасниками, замість 500 раніше.

Міністр пообіцяв також посилення перевірок, щоб гарантувати, що заклади не будуть нехтувати правилами.

Адам Недзельський додав, що країна вже на піку четвертої хвилі епідемії і в наступні тижні кількість випадків за гіршого сценарію стабілізується, за кращого - почне спадати. Така тенденція вже простежується у Люблінському та Підляському воєводствах, але в деяких і далі продовжується зростання. 

Як відомо, останніми тижнями ситуація з коронавірусом у Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу. Максимальними показниками були 34-35 тисяч хворих, на піку весняної хвилі епідемії.

Попри ці тенденції, досі уряд поки не посилював карантинні обмеження. У МОЗ зазначали, що ситуація зараз принципово інакша через те, що значна частина населення завдяки вакцинації захищена від тяжкого перебігу хвороби. 

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Польща Коронавірус
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