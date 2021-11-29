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Укр / Рус

Польша усиливает карантин, но не для вакцинированных

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:35

Польша с 1 декабря усилит ограничения на работу ряда заведений для сдерживания эпидемии коронавируса, но они фактически не будут касаться вакцинированных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24, приводя заявления министра здравоохранения Адама Недзельского после заседания кризисной команды.

Министр отметил, что решения связаны не только с рисками, создающими появление в Европе нового штамма "Омикрон", но и развитием эпидемии в Польше.

"Мы сокращаем ограничения на количество посетителей с 75% до 50% в заведениях питания, гостиницах, заведениях культуры, церквях, спортзалах. Но вакцинированные люди в этих ограничениях не учитываются", - сообщил Адам Недзельский.

На больших событиях, таких как свадьба или дискотека, максимальное количество участников должно составлять 100 человек, тогда как раньше лимит составлял 150. Спортивные события можно будет проводить максимум с 250 участниками, вместо 500 раньше.

Министр пообещал также усиление проверок, чтобы гарантировать, что заведения не будут пренебрегать правилами.

Адам Недзельский добавил, что страна уже на пике четвертой волны эпидемии и в последующие недели количество случаев при худшем сценарии стабилизируется, при лучшем - начнет спадать. Такая тенденция уже прослеживается в Люблинском и Подляском воеводствах, но в некоторых продолжается рост.

Как известно, в последние недели ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч заболевших в сутки. Максимальными показателями являлись 34-35 тысяч больных, на пике весенней волны эпидемии.

Несмотря на эти тенденции, до сих пор правительство пока не усиливало карантинные ограничения. В Минздраве отмечали, что ситуация сейчас принципиально иная, потому что значительная часть населения благодаря вакцинации защищена от тяжелого течения болезни.

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Польша Коронавирус
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