Шторм у Туреччині: загинули 5 людей, вітер руйнував будівлі, Босфор закритий для кораблів

Сильний шторм обрушився на кілька провінцій Туреччини, особливо в регіонах Егейського моря та Мармурового моря, внаслідок чого загинули щонайменше чотири особи у Стамбулі та ще одна людина у північній провінції Зонгулдак.

Про це пише Hurriyet, повідомляє "Європейська правда".

У соцмережах вже з'явилися відео, відзняті у Стамбулі та околицях, що демонструють неймовірну силу шторму. Частину з них ми зібрали на youtube-каналі "ЄвроПравди". Відеозаписи свідчать, що пориви вітру з'являються зненацька та є настільки сильними, що збивають людей з ніг. Подекуди сили вітру було достатньо, щоби перекидувати будинки.

У Стамбулі поривчастий вітер сягав швидкості 130 кілометрів на годину. Внаслідок розгулу стихії загинули четверо людей, у тому числі один іноземець, і 19 отримали травми.

У районі Чаталджа вітер повалив вежу з годинником, а деякі літаки не змогли приземлитися в аеропортах Стамбула та Сабіхі Гекчен.

Рибальські човни затонули в районі Пендік, а протока Босфор була закрита для руху суден через погані погодні умови.

У провінції Зонгулдак на березі Чорного моря один будівельник загинув, коли на нього впала стіна через сильний вітер.

У районі Каршіака в Ізмірі, третьому за величиною місті країни на узбережжі Егейського моря, сильний вітер створив великі хвилі, затопивши дорогу вздовж берега моря та трамвайну лінію.

У багатьох районах припинено поромне сполучення.