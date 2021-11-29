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В Іспанії підтвердили перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:32

В Іспанії підтвердили перший випадок варіанта коронавірусу "Омікрон", його виявили в Мадриді.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Влада повідомила, що "Омікрон" виявили у мандрівника з Південної Африки і що пацієнт "здоровий".

51-річний чоловік повернувся з Південної Африки 28 листопада після зупинки в Амстердамі, у нього "легкі симптоми", і він перебуває "в ізоляції, на карантині", йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я Мадрида.

Також повідомляється, що влада "веде епідеміологічне спостереження за людьми, які перебували у безпосередньому контакті з пасажиром літака, який приземлився в Мадриді з нідерландської столиці".

Інфекція була виявлена ​​шляхом скринінгу за допомогою тесту на антиген в аеропорту, а секвенування було виконано в понеділок за допомогою "надшвидкої процедури", яка дозволяє отримати результат того ж дня.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Вже декілька європейських країн повідомили про виявлення у себе перших хворих з новим штамом, майже усі випадки пов’язані з поїздками до Африки. 

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

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Іспанія Коронавірус
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