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В Испании подтвердили первый случай штамма коронавируса "Омикрон"

Понедельник, 29 ноября 2021, 19:32

В Испании подтвердили первый случай варианта коронавируса "Омикрон", его обнаружили в Мадриде.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Власти сообщили, что "Омикрон" обнаружили у путешественника из Южной Африки и что пациент "здоров".

51-летний мужчина вернулся из Южной Африки 28 ноября после остановки в Амстердаме, у него "легкие симптомы", и он находится "в изоляции, на карантине", говорится в заявлении Министерства здравоохранения Мадрида.

Также сообщается, что власти "ведут эпидемиологическое наблюдение за людьми, находившимися в непосредственном контакте с пассажиром самолета, который приземлился в Мадриде из нидерландской столицы".

Инфекция была обнаружена путем скрининга с помощью теста на антиген в аеропорту, а секвенирование было выполнено в понедельник с помощью "сверхбыстрой процедуры", которая позволяет получить результат в тот же день.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Уже несколько европейских стран сообщили об обнаружении у себя первых больных с новым штаммом, почти все случаи связаны с поездками в Африку.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку у него примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

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Испания Коронавирус
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