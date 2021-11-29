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У Франції зафіксовано найбільшу з весни кількість пацієнтів у лікарнях з COVID-19

Понеділок, 29 листопада 2021, 20:51

Міністерство охорони здоров'я Франції зареєструвало найбільше з весни зростання кількості госпіталізацій у зв'язку з коронавірусом.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії з COVID-19 зросло на 117 до 1749 осіб, що є найбільшим збільшенням з березня до квітня, коли кількість пацієнтів збільшувалася більш ніж на 100 на день протягом декількох днів.

Кількість людей, які перебувають у лікарні з вірусом, збільшилась на 470 до 9860 осіб, що є найбільшим одноденним збільшенням з 29 березня.

У порівнянні з тижнем раніше кількість пацієнтів із COVID-19 збільшилася більш ніж на 18%, що є найбільшим тижневим зростанням цього року.

Міністр охорони здоров'я минулого тижня заявив, що у Франції почалася п'ята хвиля епідемії COVID-19. У Франції в середньому реєструється близько 30 тисяч нових випадків захворювання.

Нагадаємо, у Франції минулого тижня за один день понад 1,2 мільйона людей записалися на ревакцинацію.

Одна з причин такого ажіотажу полягає в тому, що суворіші правила роблять сертифікат недійсним для людей, які не отримали цієї ревакцинації протягом семи місяців після повної вакцинації.

На цей час у Франції повністю щеплені понад 69% дорослого населення.

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Франція Коронавірус Епідемія у цифрах
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