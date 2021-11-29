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Во Франции зафиксировано наибольшее с весны количество пациентов в больницах с COVID-19

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:51

Министерство здравоохранения Франции зарегистрировало самый большой с весны рост числа госпитализаций в связи с коронавирусом.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 подскочило на 117 до 1749 человек, что является самым большим увеличением с марта по апрель, когда количество пациентов увеличивалось более чем на 100 в день в течение нескольких дней.

Количество людей, находящихся в больнице с вирусом, увеличилось на 470 до 9860 человек, что является самым большим однодневным увеличением с 29 марта.

По сравнению с неделей ранее число пациентов с COVID-19 увеличилось более чем на 18%, что является самым большим недельным ростом в этом году.

Министр здравоохранения на прошлой неделе заявил, что Франция вступила в пятую волну эпидемии COVID-19. Во Франции в среднем регистрируется около 30 000 новых случаев заболевания.

Напомним, во Франции более 1,2 миллиона человек записались на ревакцинацю за один день.

Одна из причин такого ажиотажа состоит в том, что более строгие правила делают сертификат недействительным для людей, не получивших эту ревакцинацию в течение семи месяцев после полной вакцинации.

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