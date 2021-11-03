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Блінкен пообіцяв Зеленському зниження ризиків, пов’язаних з "Північним потоком-2"

Середа, 3 листопада 2021, 08:13

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать зміцнювати енергетичну безпеку України, в тому числі за рахунок зниження ризиків, пов’язаних з "Північним потоком-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу.

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Глазго на полях кліматичного саміту COP26.

Як зазначається, він підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України .

"Він привітав кроки України щодо подолання корупції та підкреслив, що разом із союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі шляхом зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2"" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, вдень 2 листопада Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. За його словами, головною темою розмови була ситуація на Донбасі.

Про ситуацію на сході України Зеленський говорив також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім того, Зеленський у Глазго зустрічався з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини.

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Північний потік-2 США
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