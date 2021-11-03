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Блинкен пообещал Зеленскому снижение рисков, связанных с "Северным потоком-2"

Среда, 3 ноября 2021, 08:13

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с Северным потоком-2.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Госдепа.

Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго на полях климатического саммита COP26.

Как отмечается, он подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2" - говорится в заявлении.

Как сообщалось, днем ​​2 ноября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. По его словам, главной темой разговора была ситуация на Донбассе.

О ситуации на востоке Украины Зеленский говорил также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, Зеленский в Глазго встречался с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном, премьером Канады Джастином Трюдо и Ангелой Меркель, покидающей должность канцлера Германии.

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Северный поток-2 США
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