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Генсек Ради Європи відвідає Україну

Середа, 3 листопада 2021, 09:22

3-5 листопада генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Як зазначається, Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи", - повідомили в МЗС.

За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію.

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Рада Європи
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