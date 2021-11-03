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В Естонії максимум нових випадків коронавірусу з початку пандемії

Середа, 3 листопада 2021, 11:26

В Естонії знову оновлено антирекорд за кількістю виявлених за добу нових випадків зараження коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал ERR.

За минулу добу в Естонії стали відомі результати 10 254 тестів на COVID-19, з яких 2306 виявилися позитивними, повідомив у середу Департамент здоров'я.

Попередній антирекорд було зафіксовано 27 жовтня, коли виявили 2025 нових випадків інфікування.

1414 людей не були вакциновані, а у 892 був пройдений курс імунізації.

За даними на ранок  3 листопада, у лікарнях із коронавірусом перебуває 610 осіб. При цьому 444 потребують стаціонарного лікування через тяжкий перебіг COVID-19, з них 312 (70,3%) не були вакциновані, а у 132 (29,7%) був пройдений курс імунізації.

Від викликаних коронавірусом ускладнень за добу померли 13 осіб віком від 44 до 91 року. Усього від наслідків коронавірусу в Естонії з початку пандемії померло 1563 особи.

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Естонія
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