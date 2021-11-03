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В Эстонии максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии

Среда, 3 ноября 2021, 11:26

В Эстонии снова обновлен антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал ERR.

За прошедшие сутки в Эстонии стали известны результаты 10254 тестов на COVID-19, из которых 2306 оказались положительными, сообщил в среду Департамент здоровья.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 октября, когда было выявлено 2025 новых случаев инфицирования.

1414 человек не были вакцинированы, а у 892 был пройден курс иммунизации.

По данным на утро 3 ноября, в больницах с коронавирусом находятся 610 человек. При этом 444 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них 312 (70,3%) не были вакцинированы, а у 132 (29,7%) был пройден курс иммунизации.

От вызванных коронавирусом осложнений в сутки умерли 13 человек в возрасте от 44 до 91 года. Всего от последствий коронавируса в Эстонии с начала пандемии умерло 1563 человека.

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Эстония
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