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У Бельгії провели обшуки у військових, підозрюваних в екстремізмі

Середа, 3 листопада 2021, 12:02

Федеральна судова поліція бельгійського Шарлеруа провела в середу кілька обшуків, спрямованих на солдатів, підозрюваних у зв'язках з ультраправими.

При це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Слідчі намагаються з’ясувати, чи порушили підозрювані своєю поведінкою чи висловлюваннями закони проти расизму, закликів до насильства чи навіть тероризму.

Обшуки відбулися в 3 казармах міністерства оборони, на півдні та півночі країни, а також у приватних будинках 8 бійців.

Метою цієї поліцейської операції було не перейти безпосередньо до арештів, а скоріше вилучити матеріал для аналізу, наприклад мобільні телефони.

Федеральна прокуратура підтвердила, що було проведено 11 обшуків, але не стала розкривати інші елементи розслідування, що триває.

У травні минулого року справа Юргена Конінгса пролила світло на близькість деяких солдатів до ультраправої ідеології. Зареєстрований у базі даних OCAM (Organe de Coordination pour Analysis de la menace) як "потенційно жорстокий правий екстреміст", Юрген Конінгс втік зі зброєю, викраденою з казарм Бург-Леопольда. Його підозрювали у спробі вчинити теракт. Зрештою, його знайшли мертвим – чоловік вчинив самогубство.

Вважається, що його справа виявила серйозні недоліки в діяльності Міноборони та його розвідувальної служби (SGRS) з точки зору екстремізму.

Після справи Конінгса кілька військових імовірних екстремістів були превентивно звільнені з армії.

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Бельгія
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