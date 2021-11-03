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В Бельгии провели обыски у военных, подозреваемых в экстремизме

Среда, 3 ноября 2021, 12:02

Федеральная судебная полиция бельгийского Шарлеруа провела в среду несколько обысков, направленных на солдат, подозреваемых в связях с ультраправыми.

При этом, как пишет Европейская правда, сообщает RTBF.

Следователи пытаются выяснить, нарушили ли подозреваемые своим поведением или высказываниями законы против расизма, призывов к насилию или даже терроризму.

Обыски прошли в 3 казармах министерства обороны, на юге и севере страны, а также в частных домах 8 бойцов.

Целью этой полицейской операции было не перейти непосредственно к арестам, а скорее извлечь материал для анализа, например мобильные телефоны.

Федеральная прокуратура подтвердила, что было проведено 11 обысков, но не стала раскрывать продолжающиеся другие элементы расследования.

В мае прошлого года дело Юргена Коннингса пролило свет на близость некоторых солдат к ультраправой идеологии. Зарегистрированный в базе данных OCAM (Organe de Coordination of Analysis de la menace) как "потенциально жестокий правый экстремист", Юрген Конингс сбежал с оружием, похищенным из казарм Бург-Леопольда. Его подозревали в попытке совершить теракт. В конце концов, его нашли мертвым – мужчина совершил самоубийство.

Считается, что дело обнаружило серьезные недостатки в деятельности Минобороны и его разведывательной службы (SGRS) с точки зрения экстремизма.

После дела Коннингса несколько военных вероятных экстремистов были превентивно уволены из армии.

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Бельгия
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