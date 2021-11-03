Виробники м’яса з Британії почали відправляти туші на обробку до ЄС: не вистачає робочих рук

Принаймні деякі виробники яловичини в Британії змушені вивозити туші тварин до ЄС і потім везти підготовлене до продажу м’ясо назад через нестачу робочих рук в країні.

Про це пише The Guardian, цитуючи керівника Британської асоціації м’ясопереробників Ніка Аллена.

За його словами, виробники яловичини зараз везуть туші забитої худоби в Ірландію, де їх розбирають і запаковують, а потім підготовлене до продажу в супермаркетах м’ясо везуть назад у Британію.

Financial Times повідомляє, що виробники свинини з тієї ж причини розглядають варіанти везти туші до м’ясників у Нідерландах - попри те, що в уряді обіцяли тимчасово продовжити сезонні робочі візи для м’ясників. Останні зміни дозволять в'їхати до країни 800 м'ясникам на 6 місяців. У галузі ж кажуть, що до кінця листопада сподіватись на нових працівників не доводиться.

Додаткова проблема полягає у тому, що якщо туші оброблялися в ЄС, то таку свинину з поверненням назад у Британію вже не можна маркувати як британську.

Зайве перевезення м’яса здорожчує вартість кінцевої продукції - це витрата додаткових 1500 фунтів стерлінгів на одну фуру, що включає і вартість перевезення, і митних процедур, що з’явилися після виходу Британії з ЄС - для кожної поставки необхідний санітарний сертифікат.

Наразі м’ясо перевіряють тільки під час вивезення з Британії у ЄС, але не на зворотній дорозі, через те, що Британія вже двічі відкладала запровадження перевірок на цю категорію продукцію.

Аллен зазначає, що рано чи пізно перевірки почнуться, тому возити м’ясо до європейських м’ясників у довгостроковій перспективі - не вихід.

За його словами, індустрії бракує 10-12 тисяч працівників, і рішення, яке запропонував уряд - 6-місячна робоча віза - може виявитись недостатнім. "Ми розраховуємо на 18 місяців і більше, щоб можна було навчати цих людей", - каже Аллен.

В асоціації виробників свинини теж скаржаться на проблему з нестачею робочих рук. Керівник асоціації Зое Дейвіс каже, що бізнесу доводиться продовжувати утримувати дорослих свиней, яких вже давно мали би відправити на бійню і отримати прибуток.

Дейвіс додає, що в асоціації невдоволені і встановленою мінімальною зарплатнею для м’ясників з тимчасовою робочою візою - 25,6 тис. фунтів, тоді як роботодавець має платити також за їхні авіаперельоти з рідної країни та проживання.

Нагадаємо, у попередній місяць Британія потерпала від нестачі водіїв для розведення пального на АЗС, через що виник дефіцит. Для подолання кризи почали залучати військових як водіїв.