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У Греції другий день поспіль рекордна кількість щоденних випадків COVID-19

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:07

За останні 24 години в Греції зафіксовано 6700 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Попередній максимум був зафіксований у понеділок - 5449 нових випадків зараження. 59 людей померли від COVID-19 минулої доби, внаслідок чого загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей збільшилася до 16 050.

Загалом 434 пацієнти з коронавірусом залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.

З огляду на погіршення епідемічної ситуації в Греції комітет експертів з інфекційних захворювань розгляне посилення заходів.

Заходи передбачають збільшення соціальної дистанції в змішаних приміщеннях ресторанів і барів з 1,5 метра до 2, а також зменшення кількості людей, які можуть сидіти за столом, з 10, можливо, до шести.

Також є пропозиції щодо посилення тестування невакцинованих працівників сфери громадського харчування та розваг. Це означало б три експрес-тести на тиждень замість поточних двох за власний кошт.

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Греція Коронавірус Епідемія у цифрах
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