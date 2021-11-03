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Укр / Рус

В Словении новый максимум ежедневных случаев коронавируса

Среда, 3 ноября 2021, 15:46

В Словении за прошедшие сутки было зарегистрировано рекордно высокое количество случаев заражения COVID-19 - 3456, или 44,7% от количества протестующих.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сейчас в стране с населением около 2 миллионов человек зарегистрировано 29 354 активных случаев заболевания COVID-19.

Полностью вакцинировано 1,12 миллиона человек, или 53% от общей численности населения.

На этой неделе медицинские эксперты предложили ужесточить ограничения на массовые собрания, сократить часы работы баров и ресторанов и работать на дому для государственных служащих. Ожидается, что правительство обсудит новые меры в четверг.

В Словении требуют ковид-сертификаты для доступа на рабочие места.

Напомним, в Греции два дня подряд фиксировали рекордные показатели новых случаев заражения, после чего правительство объявило о новых ограничениях для невакцинированных.

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