Німеччина очікує тисячі нелегальних мігрантів з Білорусі

Федеральна земля Бранденбург на сході Німеччини очікує, що тисячі нелегальних мігрантів найближчими тижнями перетнуть її кордон із Польщею, куди вони потрапили з Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Штюбген сказав у місцевому парламенті, що мігранти, які вже прибули до Латвії, Литви та Польщі, ймовірно, прагнутимуть вирушити далі до Німеччини.

"Ми маємо припустити, що більшість із цих людей приїдуть до Німеччини найближчими місяцями", - сказав він.

За його словами, мігранти продовжують свій шлях до Білорусі із наміром потрапити до Європейського Союзу, але додав, що не може назвати достовірні цифри.

У Берліні заявили, що поки що жодних додаткових заходів прикордонного контролю не планується. "Поточна міграційна ситуація, безумовно, серйозна, але далека від тієї, що ми спостерігали під час масової міграції у 2015 році", - сказав Андреас Росскопф із профспілки поліцейських GdP.

За словами Росскопфа, з урахуванням 120–280 незаконних перетинів на день на всьому кордоні з Польщею втручання у свободу пересування не може бути виправданим.

Федеральна поліція Німеччини, яка відповідає за зовнішні кордони країни, заявила, що минулого тижня вона виявила 597 незаконних перетинів, більшість вихідців з Іраку, Сирії, Ірану чи Афганістану.

Нагадаємо, МЗС Польщі повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі після того, як напередодні кордон незаконно перетнула група невідомих у формі і зі зброєю.

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