Германия ожидает тысячи нелегальных мигрантов из Беларуси

Федеральная земля Бранденбург на востоке Германии ожидает, что тысячи нелегальных мигрантов в ближайшие недели пересекут ее границу с Польшей, куда они попали из Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Штюбген сказал в местном парламенте, что мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, будут стремиться отправиться дальше в Германию.

"Мы должны предположить, что большинство из этих людей приедут в Германию в ближайшие месяцы", - сказал он.

По его словам, мигранты продолжают свой путь в Беларусь с намерением попасть в Европейский Союз, но добавил, что не может назвать достоверные цифры.

В Берлине заявили, что пока никаких дополнительных мер пограничного контроля не планируется. "Текущая миграционная ситуация, безусловно, серьезная, но далека от той, что мы наблюдали во время массовой миграции в 2015 году", - сказал Андреас Росскопф из профсоюза полицейских GdP.

По словам Росскопфа, с учетом 120–280 незаконных пересечений в день на всей границе с Польшей вмешательство в свободу передвижения ЕС не может быть оправдано.

Федеральная полиция Германии, отвечающая за внешние границы страны, заявила, что только на прошлой неделе она обнаружила 597 незаконных пересечений, большинство выходцы из Ирака, Сирии, Ирана или Афганистана.

Напомним, МИД Польши сообщил о вызове временного поверенного в делах Беларуси после того, как накануне границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.

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