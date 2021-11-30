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У Швеції підтвердили перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"

Вівторок, 30 листопада 2021, 08:11

Агентство громадського здоров’я Швеції підтвердило один випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Випадок було виявлено під час тесту, проведеного трохи більше тижня тому у людини, яка приїхала з Південної Африки.

"Очікувалося, що ми знайдемо цей варіант і в Швеції, оскільки його виявили в кількох інших країнах Європи. Інформація, яку ми маємо про варіант, означає, що ми повинні ставитися до нього дуже серйозно, доки не дізнаємося більше про нього", – повідомили в агентстві.

Більше інформації про стан зараженої особи не надається.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Вже декілька європейських країн повідомили про виявлення у себе перших хворих з новим штамом, майже усі випадки пов’язані з поїздками до Африки. 

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

"Омікрон" вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

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Швеція
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