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Укр / Рус
Укр / Рус

В Швеции подтвердили первый случай штамма коронавируса "Омикрон"

Вторник, 30 ноября 2021, 08:11

Агентство общественного здоровья Швеции подтвердило один случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Случай был обнаружен во время теста, проведенного чуть больше недели назад у человека, приехавшего из Южной Африки.

Ожидалось, что мы найдем этот вариант и в Швеции, поскольку его обнаружили в нескольких других странах Европы. Информация, которую у нас есть о варианте, означает, что мы должны относиться к нему очень серьезно, пока не узнаем больше о нем", – сообщили в агентстве.

Больше информации о состоянии зараженного человека не предоставляется.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Уже несколько европейских стран сообщили об обнаружении у себя первых больных с новым штаммом, почти все случаи, связаны с поездками в Африку.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

"Омикрон" считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

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Швеция
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