У Польщі затримали двох українців за допомогу мігрантам нелегально перетнути кордон

Польські поліцейські затримали двох громадян України за сприяння перетину кордону нелегальним мігрантам.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Загалом минулої доби польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 134 людини, було видано 33 рішення про примусовий виїзд з території Польщі.

Прикордонники повідомили, що агресивні групи іноземців проривали кордон на ділянках прикордонних застав у Мельнику та Шудзялові".

З початку року прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Найбільше, понад 17 тисяч, були зафіксовані в жовтні.

Нагадаємо, австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України.

У Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.