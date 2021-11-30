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Чехія почне вакцинацію від COVID-19 дітей від 5 років

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:30

З 13 грудня Чехія планує розпочати реєстрацію дітей віком 5–11 років для проведення вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Використовуватиметься вакцина виробництва компанії Pfizer/BioNTech, яку 25 листопада схвалило Європейське агентство лікарських засобів. 

Перша партія вакцини має прибути до Чехії близько 20 грудня. Наразі Чехія замовила 300 000 доз препарату.

Після проведення вакцинації дітей 5-11 років частка населення Чехії, щеплена від коронавірусу, може потенційно досягти 90,9%.

У США вакцина Pfizer/BioNTech отримала дозвіл на використання серед дітей 5-11 років ще в кінці жовтня.

Нагадаємо, уряд Чехії вирішив знову запровадити надзвичайний стан на 30 днів у зв’язку з ситуацією у сфері охорони здоров’я.

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Чехія Вакцини Коронавірус
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