Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 детей от 5 лет

С 13 декабря Чехия планирует начать регистрацию детей 5–11 лет для проведения вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Используется вакцина производства компании Pfizer/BioNTech, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

Первая партия вакцины должна прибыть в Чехию около 20 декабря. Чехия заказала 300 000 доз препарата.

После проведения вакцинации детей 5-11 лет доля населения Чехии, привитая от коронавируса, может потенциально достигнуть 90,9%.

В США вакцина Pfizer/BioNTech получила разрешение на использование среди детей 5-11 лет еще в конце октября.

Напомним, правительство Чехии решило снова ввести чрезвычайное положение на 30 дней в связи с ситуацией в сфере здравоохранения.

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