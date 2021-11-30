У Швеції посаду міністра вперше отримала жінка-трансгендер
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Вівторок, 30 листопада 2021, 13:33
Вівторок, 30 листопада 2021, 13:33
Міністром освіти в новому уряді Швеції призначили Ліну Аксельссон Кілблом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.
Ліна Аксельссон Кілблом стане першою транслюдиною в уряді Швеції.
Міністерці 51 рік, у 1990-х роках вона пройшла операцію зі зміни статі. До цього вона серед іншого працювала директором муніципальної школи.
Як повідомлялося, парламент Швеції переобрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон на посаду прем’єр-міністра, послабивши політичні потрясіння, викликані її відставкою минулого тижня.
Вона буде першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Швеції.
У вівторок вона оголосила склад свого уряду. Деякі міністри, наприклад глава МЗС Анн Лінде та голова міноборони Петер Гультквіст, зберегли свої посади.
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