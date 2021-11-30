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У Швеції посаду міністра вперше отримала жінка-трансгендер

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Вівторок, 30 листопада 2021, 13:33

Міністром освіти в новому уряді Швеції призначили Ліну Аксельссон Кілблом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Ліна Аксельссон Кілблом
Ліна Аксельссон Кілблом

Ліна Аксельссон Кілблом стане першою транслюдиною в уряді Швеції.

Міністерці 51 рік, у 1990-х роках вона пройшла операцію зі зміни статі. До цього вона серед іншого працювала директором муніципальної школи.

Як повідомлялося, парламент Швеції переобрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон на посаду прем’єр-міністра, послабивши політичні потрясіння, викликані її відставкою минулого тижня.

Вона буде першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Швеції.

У вівторок вона оголосила склад свого уряду. Деякі міністри, наприклад глава МЗС Анн Лінде та голова міноборони Петер Гультквіст, зберегли свої посади.

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Швеція
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