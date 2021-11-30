В Швеции должность министра впервые получила женщина-трансгендер
Министром образования в новом правительстве Швеции назначили Лину Аксельссон Килблом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.
Лина Аксельссон Килблом станет первым транс-человеком в правительстве Швеции.
Министру 51 год, в 1990-х годах она прошла операцию по смене пола. Ранее она среди прочего работала директором муниципальной школы.
Как сообщалось, парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой на прошлой неделе.
Она будет первой женщиной в должности премьер-министра Швеции.
Во вторник Андерссон объявила состав своего правительства. Некоторые министры, например глава МИД Анн Линде и глава минобороны Петер Гультквист, сохранили свои должности.