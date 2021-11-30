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В Швеции должность министра впервые получила женщина-трансгендер

Вторник, 30 ноября 2021, 13:33

Министром образования в новом правительстве Швеции назначили Лину Аксельссон Килблом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Ліна Аксельссон Кілблом
Лина Аксельссон Килблом

Лина Аксельссон Килблом станет первым транс-человеком в правительстве Швеции.

Министру 51 год, в 1990-х годах она прошла операцию по смене пола. Ранее она среди прочего работала директором муниципальной школы.

Как сообщалось, парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой на прошлой неделе.

Она будет первой женщиной в должности премьер-министра Швеции.

Во вторник Андерссон объявила состав своего правительства. Некоторые министры, например глава МИД Анн Линде и глава минобороны Петер Гультквист, сохранили свои должности.

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Швеция
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