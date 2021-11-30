В Германии стороннику ИГИЛ дали пожизненное за смерть пятилетней езидки

Немецкий суд приговорил к пожизненному заключению 29-летнего выходца из Ирака, который связал захваченную им пятилетнюю девочку и оставил ее под палящим солнцем, в результате чего она умерла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне во вторник, 30 ноября, приговорил к пожизненному заключению Таху А.-Ж. Его обвинили в гибели езидской девочки, умершей от жажды в Ираке.

Судьи признали мужчину виновным в том числе в геноциде и преступлениях против человечности, повлекших смерть.

В 2015 году во время сильной жары Таха А.-Ж. посадил пятилетнюю девочку на цепь и оставил ее под палящим солнцем. В результате ребенок скончался от жары.

Он также неоднократно издевался над девочкой и ее матерью, которой пришлось жить как рабыне в доме обвиняемого, говорилось в обвинительном заключении прокуратуры.

Обвиняемый Таха А.-Ж. действовал вместе со своей бывшей женой, немкой по происхождению. В конце октября высший земельный суд в Мюнхене приговорил Дженнифер В. к десяти годам лишения свободы за ее участие в убийстве ребенка. Однако этот вердикт еще не окончательный.

Погибшая девочка, как и ее мать, относилась к религиозному меньшинству езидов, которое террористическая группировка ИГИЛ истребляла во время своего правления в Ираке. Матери удалось выжить.

Суд назначил женщине денежную компенсацию за причиненные страдания в размере 50 тыс. евро.