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В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:23

Чотирнадцять людей загинули внаслідок аварії військового вертольота під час тренувального польоту в Азербайджані у вівторок.

Інформацію про аварію підтвердила влада країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 1news.az.

За офіційною інформацією, аварія вертольота сталася на авіаційному полігоні Гарагейбат, розташованому на території Хизинського району.

Вертоліт належав Державній прикордонній службі. Причини катастрофи поки що не називаються.

Азербайджанська влада опублікувала список загиблих, 13 із 14 – офіцери у званні від старшого лейтенанта до полковника. Також одного загиблого вказано як "робітника".

Крім того, ще двоє людей вижили в катастрофі та госпіталізовані.

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