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Укр / Рус

Генсек НАТО, говоря об Украине, напомнил о разнице между членами и партнерами Альянса

Вторник, 30 ноября 2021, 15:29

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что считает Украину ценным партнером НАТО, но следует понимать разницу между ее статусом и статусом страны-члена НАТО.

Об этом он сказал в рамках своего ответа на вопрос СМИ, какую поддержку Альянс может предложить Украине, если Россия все же прибегнет к новой агрессии.

"Важно делать различие между странами-членами Альянса и партнером-Украиной. Если это союзники, мы предоставляем гарантии коллективной обороны и мы будем защищать их – все союзники. Украина – это наш партнер, очень ценный партнер, которому мы оказываем политическую и практическую поддержку, наши союзники помогают с обучением и усилением способностей, с оборудованием. Я абсолютно убежден, что союзники снова выразят решительную поддержку Украине и во время сегодняшней встречи. Но есть разница между партнером, таким как Украина, и союзником, как, например, Латвия", - сказал Йенс Столтенберг.

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Напомним, Столтенберг заявил, что наращивание Россией сил вокруг Украины будет ключевой темой министерской встречи НАТО в Риге, и призвал Кремль к прозрачности и деэскалации.

Во встрече также участвует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Украина-НАТО Столтенберг
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