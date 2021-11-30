Латвія пропонуватиме ковід-тести в аеропортах після прибуття до країни

У Латвії в аеропортах мандрівникам, які прибувають в країну, з 2 грудня пропонуватимуть добровільно та безкоштовно здати ПЛР-тест.

Як повідомляє Delfi, відповідні зміни схвалив уряд, пише "Європейська правда".

Спершу обговорювалася пропозиція повернути вимогу негативного ПЛР-тесту для усіх мандрівників, що прямують до Латвії, зробленого не більше 72 годин до перетину кордону. На такому рішенні наполягав міністр охорони здоров’я, зазначаючи, що рано чи пізно мутований штам "Омікрон" все одно потрапить в країну, але потрібно "максимально довго" не впускати його.

Інші міністри заперечували, що це правило можуть обходити, доїжджаючи до Латвії через територію сусідніх Литви або Естонії.

Були пропозиції також про обов’язкове безкоштовне тестування прибулих в аеропорту.

У підсумку вирішили, що тестування буде не обов’язковим, а добровільним.