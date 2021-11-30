Латвия будет предлагать ковид-тесты в аэропортах по прибытии в страну

В Латвии в аэропортах прибывающим в страну путешественникам со 2 декабря будут предлагать добровольно и бесплатно сдать ПЦР-тест.

Как сообщает Delfi, соответствующие изменения одобрило правительство, пишет "Европейская правда".

Сначала обсуждалось предложение вернуть требование негативного ПЦР-теста для всех путешественников, направляющихся в Латвию, сделанного не более 72 часов до пересечения границы. На таком решении настаивал министр здравоохранения, отмечая, что рано или поздно мутированный штамм "Омикрон" все равно попадет в страну, но нужно максимально долго не впускать его.

Другие министры отрицали, что это правило могут обходить, доезжая в Латвию через территорию соседних Литвы или Эстонии.

Были предложения также об обязательном бесплатном тестировании прибывших в аэропорту.

В итоге решили, что тестирование будет не обязательным, а добровольным.