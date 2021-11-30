У Фінляндії через епідемію другий рік поспіль скасували військовий парад до Дня незалежності

У Фінляндії вже вдруге через епідемію коронавірусу скасували військовий парад до Дня незалежності 6 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

У 2020 році парад мав проводитися у місті Порі, і до останнього вважалося, що він зможе відбутися, але згодом через погіршення ситуації з коронавірусом його скасували.

Цього разу парад планували у Лахті за участю близько 1300 представників різних родів військ, але врешті вирішили, що найкраще скасувати подію з міркувань, що епідемічна ситуація тривожна, а організувати захід неможливо так, щоб не допускати скупчень людей.

Останній парад, ще у 2019 році до початку пандемії коронавірусу, проходив у Тампере.

Останніми тижнями Фінляндія, як і більшість країн Європи, проходить через нову хвилю епідемії коронавірусу, гіршу за попередні. Найвищі показники захворюваності у південній частині країни - 275 на 100 000 населення за останні 14 днів, що для Фінляндії є найгіршим показником за час епідемії. Зростають і показники госпіталізації.

Повністю щеплені від коронавірусу понад 72% дорослого населення.

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