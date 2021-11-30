Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Финляндии из-за эпидемии второй год подряд отменили военный парад ко Дню независимости

Вторник, 30 ноября 2021, 17:53

В Финляндии уже во второй раз из-за эпидемии коронавируса отменили военный парад ко Дню независимости 6 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

В 2020 году парад должен был проводиться в городе Пори, и до последнего считалось, что он сможет состояться, но впоследствии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом его отменили.

В этот раз парад планировали в Лахти с участием около 1300 представителей разных родов войск, но наконец решили, что лучше отменить событие из соображений, что эпидемическая ситуация тревожна, а организовать мероприятие невозможно так, чтобы не допускать скоплений людей.

Последний парад, еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса, проходил в Тампере.

В последние недели Финляндия, как и большинство стран Европы, проходит через новую волну эпидемии коронавируса, которая хуже предыдущих. Самые высокие показатели заболеваемости в южной части страны – 275 на 100 000 населения за последние 14 дней, что для Финляндии является самым плохим показателем за время эпидемии. Растут и показатели госпитализации.

Полностью привиты от коронавируса более 72% взрослого населения.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда