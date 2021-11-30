В Финляндии из-за эпидемии второй год подряд отменили военный парад ко Дню независимости

В Финляндии уже во второй раз из-за эпидемии коронавируса отменили военный парад ко Дню независимости 6 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

В 2020 году парад должен был проводиться в городе Пори, и до последнего считалось, что он сможет состояться, но впоследствии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом его отменили.

В этот раз парад планировали в Лахти с участием около 1300 представителей разных родов войск, но наконец решили, что лучше отменить событие из соображений, что эпидемическая ситуация тревожна, а организовать мероприятие невозможно так, чтобы не допускать скоплений людей.

Последний парад, еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса, проходил в Тампере.

В последние недели Финляндия, как и большинство стран Европы, проходит через новую волну эпидемии коронавируса, которая хуже предыдущих. Самые высокие показатели заболеваемости в южной части страны – 275 на 100 000 населения за последние 14 дней, что для Финляндии является самым плохим показателем за время эпидемии. Растут и показатели госпитализации.

Полностью привиты от коронавируса более 72% взрослого населения.

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