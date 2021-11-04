"Ні й ніколи": президентка Грузії не помилує Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наполягла, що не буде використовувати свої повноваження для помилування українського і грузинського політика Михеїла Саакашвілі.

Про це вона заявила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Оскільки це питання мусується, то я маю сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні й ніколи", - сказала вона.

За її словами, колишній президент Грузії не відповідає жодному критерію політичного в’язня, він добровільно і нелегально прибув до країни з метою дестабілізації.

Зурабішвілі порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення стану його здоров'я не було використано для "політичних спекуляцій".

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"Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення його стану. На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", - заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

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