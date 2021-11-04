"Нет и никогда": президент Грузии не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили настояла, что не будет использовать свои полномочия для помилования украинского и грузинского политика Михеила Саакашвили.

Об этом она заявила на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Поскольку этот вопрос муссируется, то я должен сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента жесткая и неизменная: "Нет и никогда", - сказала она.

По ее словам, бывший президент Грузии не отвечает ни одному критерию политзаключенного, он добровольно и нелегально прибыл в страну с целью дестабилизации.

Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого узника" и принять меры для того, чтобы ухудшение состояния его здоровья не было использовано для "политических спекуляций".

[L]

"Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния. На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", - заявила Зурабишвили.

Напомним, заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Читайте также: Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть