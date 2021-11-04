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Литва поки не буде скасовувати безкоштовні тести на коронавірус для працівників

Четвер, 4 листопада 2021, 08:43

Президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений парламентом закон, який передбачав скасування оплати державою тестів на коронавірус. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Delfi.

У Литві тести на COVID-19 нещеплені працівники деяких сфер повинні здавати кожні 7-10 днів.

Науседа повернув поправки на перегляд до парламенту і запропонував не приймати запропонованих змін. 

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У своєму повідомленні президент наголосив, що це рішення може значно погіршити доступ до тестів на COVID-19 та позбавити людей мотивації. Мовляв, у результаті діагностика COVID-19 затримуватиметься і хвороба почне поширюватися неконтрольовано.

Науседа звернув увагу на те, що під час дії режиму надзвичайної ситуації держава зобов'язана забезпечити захист здоров'я людей та забезпечити доступ до вакцинації, тестування та лікування цього вірусу. 

Він погодився з тим, що єдиний шлях у боротьбі з пандемією - доцільне тестування та активне спонукання до вакцинації. 

Раніше литовський парламент ухвалив поправки, за якими з 1 грудня 2021 року скасовувалась оплата державою тестів працівникам, які повинні обов'язково тестуватися на ковід, якщо вони не щеплені і не хворіли на вірус. Згідно зі змінами, за тести мали би платити працівники або роботодавці.

З 31 жовтня усі муніципалітети Литви перебувають у чорній зоні із найскладнішою епідеміологічною ситуацією. Показник захворюваності протягом останніх 14 днів становить 1385,4 випадків на 100 тисяч жителів, частка позитивних випадків становить 17,5%.

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Литва Коронавірус
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