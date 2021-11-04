Литва пока не будет отменять бесплатные тесты на коронавирус для работников

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом закон, предусматривавший отмену оплаты государством тестов на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Delfi.

В Литве тесты на COVID-19 непривитые работники некоторых сфер должны сдавать каждые 7-10 дней.

Науседа вернул поправки на пересмотр в парламент и предложил не принимать предложенные изменения.

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В своем сообщении президент подчеркнул, что это решение может значительно ухудшить доступ к тестам на COVID-19 и лишить людей мотивации. Мол, в результате диагностика COVID-19 будет задерживаться, и болезнь начнет распространяться неконтролируемо.

Науседа обратил внимание, что во время действия режима чрезвычайной ситуации государство обязано обеспечить защиту здоровья людей и обеспечить доступ к вакцинации, тестированию и лечению этого вируса.

Он согласился с тем, что единственный путь в борьбе с пандемией – целесообразное тестирование и активное побуждение к вакцинации.

Ранее литовский парламент принял поправки, по которым с 1 декабря 2021 года отменялась оплата государством тестов работникам, которые должны обязательно тестироваться на ковид, если они не привиты и не болели вирусом. Согласно изменениям, за тесты должны платить работники или работодатели.

С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной зоне с самой сложной эпидемиологической ситуацией. Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 1385,4 случаев на 100 тысяч жителей, доля положительных случаев составляет 17,5%.