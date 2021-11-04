У ЄС закликали притягнути до відповідальності винуватців убивства Гандзюк

Представництво України в ЄС у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк закликало притягнути до відповідальності усіх причетних до злочину.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Минуло три роки з дня смерті Катерини Гандзюк. Всі причетні до вбивства повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні місії ЄС у Twitter 4 листопада.

У представництві наголосили, що безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.

Катерина померла 4 листопада 2018 року після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством.