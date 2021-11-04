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В ЕС призвали привлечь к ответственности виновников убийства Гандзюк

Четверг, 4 ноября 2021, 10:28

Представительство Украины в ЕС в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвало привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прошло три года со дня смерти Екатерины Гандзюк. Все причастные к убийству должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении миссии ЕС в Twitter 4 ноября.

В представительстве отметили, что безопасные условия деятельности активистов должны быть гарантированы по всей стране, в том числе путем искоренения проблемы безнаказанности за подобные преступления.

31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами.

Екатерина умерла 4 ноября 2018 года после трех месяцев борьбы за жизнь в Киевской городской клинической больнице №2.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти обвиняемым после того, как они признали вину и пошли на соглашение со следствием.

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